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Из-за обстрела Херсона ранен волонтер

Фото: из-за обстрела Херсона 18 ноября ранен волонтер (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российская армия продолжает нещадно обстреливать Херсон. Во время атаки 18 ноября ранен волонтер.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Из-за российских обстрелов Херсона пострадал волонтер", - рассказал он.

По словам Прокудина, это 42-летний мужчина, попавший под огонь врага в собственном автомобиле.

"Пострадавшего доставили в больницу с взрывной травмой и обломочными ранениями", - добавил глава ОВА.

Обстрелы волонтеров в Украине

Отметим, что российские войска не впервые обстреливают волонтеров. Только за последние несколько месяцев произошло несколько таких случаев. Например, буквально 16 ноября волонтер попала под обстрел в Черниговской области. Она получила осколочное ранение.

Причем, под обстрел попадают не только украинские волонтеры, но и иностранные. Так, в начале октября оккупанты обстреляли конвой эстонских организаций, которые оказывают помощь Украине. Техника волонтеров была уничтожена. Кроме того, иностранные волонтеры попали под вражеский артиллерийский огонь вблизи Часового Яра Донецкой области и в сентябре. Один из них погиб, также есть без вести пропавший.

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Херсон