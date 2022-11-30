Через обстріл Білопілля частина мешканців залишилась без газу

Російські окупанти, обстрілявши Білопілля, пошкодили газові мережі. 97 будинків залишились без блакитного палива.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської області Дмитра Живицького.
"Через ворожі російські обстріли у Білопільській громаді пошкоджені газові мережі. 97 (!) будинків нині залишаються без газопостачання", - написав він.
За його словами, працівники "Сумигаз" працюють на місці і лагодять пошкоджені мережі.
Як повідомлялось, вранці 30 листопада російські війська завдали удару по лікарні у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинув підліток.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в чергове масовано обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог застосував міномети та артилерію.
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