Через обстріл Білопілля частина мешканців залишилась без газу

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської області Дмитра Живицького.

За його словами, працівники "Сумигаз" працюють на місці і лагодять пошкоджені мережі.

"Через ворожі російські обстріли у Білопільській громаді пошкоджені газові мережі. 97 (!) будинків нині залишаються без газопостачання", - написав він.

Як повідомлялось, вранці 30 листопада російські війська завдали удару по лікарні у Білопільській громаді Сумської області. Внаслідок обстрілу загинув підліток.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська в чергове масовано обстріляли прикордоння Сумської області. Ворог застосував міномети та артилерію.

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