Из-за обстрела Белополья часть жителей осталась без газа

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской области Дмитрия Живицкого.

По его словам, работники "Сумыгаз" работают на месте и чинят поврежденные сети.

"Из-за вражеских российских обстрелов в Белопольской общине повреждены газовые сети. 97 (!) домов сейчас остаются без газоснабжения", - написал он.

Как сообщалось, утром 30 ноября российские войска нанесли удар по больнице в Белопольской общине Сумской области. В результате обстрела погиб подросток.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз массированно обстреляли приграничье Сумской области. Враг применил минометы и артиллерию.

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