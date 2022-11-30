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Из-за обстрела Белополья часть жителей осталась без газа

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Суми, Среда 30 ноября 2022 15:47
Из-за обстрела Белополья часть жителей осталась без газа Фото: из-за обстрела Белополья часть жителей осталась без газа (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты, обстреляв Белополье, повредили газовые сети. 97 домов остались без голубого топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской области Дмитрия Живицкого.

"Из-за вражеских российских обстрелов в Белопольской общине повреждены газовые сети. 97 (!) домов сейчас остаются без газоснабжения", - написал он.

По его словам, работники "Сумыгаз" работают на месте и чинят поврежденные сети.

Как сообщалось, утром 30 ноября российские войска нанесли удар по больнице в Белопольской общине Сумской области. В результате обстрела погиб подросток.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска в очередной раз массированно обстреляли приграничье Сумской области. Враг применил минометы и артиллерию.

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