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Через обмеження на газовому ринку приватні компанії скоротили видобуток, - DiXi Group

Четвер 14 березня 2024 20:01
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Через обмеження на газовому ринку приватні компанії скоротили видобуток, - DiXi Group Фото: через обмеження на газовому ринку приватні компанії скоротили видобуток (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Через обмеження на газовому ринку, зокрема заборону на експорт газу, приватні газовидобувні підприємства були вимушені скоротити видобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на топ-менеджера з розвитку енергетичних ринків DiXi Group Андрія Урсту.

"Ринкова ситуація та обмеження цілком могли стати однією з причин скорочення видобутку газу приватними компаніями торік. Падіння промислових споживачів разом з забороною на експорт привели до того, що єдиними джерелами значного попиту були дві компанії - "Нафтогаз" та "ОГТСУ", - сказав він.

Урста зазначив, що за таких незначних опцій для продажу, можливо, приватним компаніям дійсно не вдалося збути увесь наявний в них ресурс за бажаною ціною і виручити достатні кошти для реінвестування в буріння і компенсації природного падіння видобутку.

Нагадаємо, раніше член Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України (НКЦПФР) Арсен Ільін заявляв, що через заборону на експорт природного газу на газовому ринку виникла складна ситуація.

Раніше Енергетичне співтовариство закликало до скасування заборони на експорт природного газу з України.

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