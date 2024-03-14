Из-за ограничений на газовом рынке частные компании сократили добычу, - DiXi Group

Из-за ограничений на газовом рынке, в частности, запрета на экспорт газа, частные газодобывающие предприятия были вынуждены сократить добычу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на топ-менеджера по развитию энергетических рынков DiXi Group Андрея Урста.

"Рыночная ситуация и ограничения вполне могли стать одной из причин сокращения добычи газа частными компаниями в прошлом году. Падение промышленных потребителей вместе с запретом на экспорт привели к тому, что единственными источниками значительного спроса были две компании - "Нефтегаз" и "ОГТСУ", - сказал он.

Урста отметил, что при таких незначительных опциях для продажи, возможно, частным компаниям действительно не удалось сбыть весь имеющийся у них ресурс по желаемой цене и выручить достаточные средства для реинвестирования в бурение и компенсацию природного падения добычи.

Напомним, ранее член Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины (НКЦБФР) Арсен Ильин заявлял, что из-за запрета на экспорт природного газа на газовом рынке возникла сложная ситуация.

Ранее Энергетическое сообщество призвало к отмене запрета на экспорт природного газа из Украины.