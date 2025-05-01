Через нові мита: прибуток Volkswagen скоротився на понад 40 відсотків

Рекордні порівняно з аналогічним періодом минулого року втрати керівництва бренду пов'язують із митами, запровадженими американською адміністрацією.

За прогнозами Volkswagen, операційний прибуток компанії на початку 2025 року мав скласти 6,5 відсотків. Однак тепер керівництво концерну очікує, що показники всього року виявляться на нижньому кордоні прогнозу. Таким чином, 2025 рік може стати одним із найгірших років за прибутком за всю історію існування компанії.

Керівництво Volkswagen звинувачує в ситуації президента США Дональда Трампа, який ввів 25-відсоткові загороджувальні мита на європейські товари, до списку яких потрапили автомобілі та комплектуючі до них.

На початку квітня Volkswagen призупинив постачання машин до США. При цьому концерн мав намір підвищити вартість своїх автомобілів, доступних на американському ринку.