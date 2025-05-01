Из-за новых пошлин: прибыль Volkswagen сократилась более чем на 40 процентов

Рекордные по сравнению с аналогичным периодом прошлого года потери руководства бренда связывают с пошлинами, введенными американской администрацией.

По прогнозам Volkswagen, операционная прибыль компании в начале 2025 года должна была составить 6,5 процентов. Однако теперь руководство концерна ожидает, что показатели всего года окажутся на нижней границе прогноза. Таким образом, 2025 год может стать одним из худших лет по прибыли за всю историю существования компании.

Руководство Volkswagen винит в ситуации президента США Дональда Трампа, который ввел 25-процентные заградительные пошлины на европейские товары, в список которых попали автомобили и комплектующие к ним.

В начале апреля Volkswagen приостановил поставки машин в США. При этом концерн намеревался повысить стоимость своих автомобилей, доступных на американском рынке.