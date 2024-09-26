Из-за ночной атаки на Киев двое пострадавших, в том числе ребенок
Из-за атаки на Киев ночью и утром 26 сентября пострадали двое людей. Один из них - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
"Два человека пострадали: мужчина получил ранения, у его ребенка острая реакция на стресс", - рассказали в ГСЧС.
Кроме того, в результате падения обломков БПЛА в Киеве повреждения получили 4 многоквартирных дома и 20 автомобилей, произошла разгерметизация газовой трубы.
Атака РФ по Украине
Российские войска запустили по Украине 78 дронов-камикадзе и шесть ракет в ночь на 26 сентября. ПВО сбила четыре ракеты и 66 дронов.
Оккупанты атаковали Одесскую область, Киев и Запорожье. Причем, по Запорожью РФ ударила КАБами. В городе восемь человек пострадали, а в Одесском районе погибла женщина.
Также были атакованы два энергообъекта в Николаевской области и на Прикарпатье. В Ивано-Франковской области, в частности, без света частично остался центр Ивано-Франковска. Есть отключения и на юге.
Подробнее о последствиях атаки РФ по Украине 26 сентября - читайте в материале РБК-Украина.
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