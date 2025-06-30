Через нереалістичні стандарти половина українського видобутку газу опинилася під загрозою, - експерт

В Україні можуть призупинити до 50% власного видобутку газу. Це може стати можливим через плани запровадити новий Технічний регламент природного газу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка.

За його словами, у зв’язку з виснаженням родовищ газ українського видобутку містить до 6% вуглекислого газу. При цьому в Європі вже ідуть процеси перегляду параметрів - зокрема, Румунія, де газ має до 8% СО₂, ініціювала обговорення нових стандартів серед операторів ГТС. Україна ж,навпаки, просуває Технічний регламент, який встановлює граничний вміст СО₂ на рівні лише 2,5%.

"Отже, у разі затвердження Техрегламенту Кабінетом Міністрів України, під загрозою зупинки видобутку опиниться понад 50% усього газу власного видобутку, що не відповідає вимогам за вмістом СО2. Вирішити проблему видобувникам непросто, адже наразі у світі не існує економічно обґрунтованого вирішення цієї задачі", - підкреслює експерт.

Новий регламент також впроваджує механізм ринкового нагляду, який передбачає можливість вилучення газу з обігу, зупинення його подачі в систему, сховища та взагалі заборону використання ресурсу, який не відповідає нормативам.

Серед наслідків, які прогнозує Омельченко: падіння надходжень до бюджету, зростання витрат на імпорт дорожчого газу, ризики нестабільної роботи ГТС в опалювальний сезон 2025/26, нове навантаження на платіжний баланс і валютний курс, а також репутаційні втрати через зростання обсягів факельних викидів.

"Було б правильно звичайно встановити СО2 на рівні до 6% замість 2 (2,5%)", - зазначив Омельченко.

На його думку, замість адаптації стандартів до реалій українського видобутку та війни, держава "сліпо прагне прийняти Техрегламент, який неможливо виконати".

"Тобто ми встановлюємо не просто європейські стандарти, яким наш газ не може відповідати, але й тим самим примушуємо (через запровадження відповідальності) припинити 50% видобутку в країні і це під час війни і дефіциту газу", - зазначив він.