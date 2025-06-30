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Из-за нереалистичных стандартов половина украинской добычи газа оказалась под угрозой, - эксперт

Понедельник 30 июня 2025 17:07
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Из-за нереалистичных стандартов половина украинской добычи газа оказалась под угрозой, - эксперт Фото: эксперт считает, что половина украинской добычи газа оказалась под угрозой (tsoua.com)
Автор: Александр Мороз

В Украине могут приостановить до 50% собственной добычи газа. Это может стать возможным из-за планов ввести новый Технический регламент природного газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченко.

По его словам, в связи с истощением месторождений газ украинской добычи содержит до 6% углекислого газа. При этом в Европе уже идут процессы пересмотра параметров - в частности, Румыния, где газ имеет до 8% СО₂, инициировала обсуждение новых стандартов среди операторов ГТС. Украина же, наоборот, продвигает Технический регламент, который устанавливает предельное содержание СО₂ на уровне всего 2,5%.

"Итак, в случае утверждения Техрегламента Кабинетом Министров Украины, под угрозой остановки добычи окажется более 50% всего газа собственной добычи, что не соответствует требованиям по содержанию СО2. Решить проблему добытчикам непросто, ведь сейчас в мире не существует экономически обоснованного решения этой задачи", - подчеркивает эксперт.

Новый регламент также внедряет механизм рыночного надзора, который предусматривает возможность изъятия газа из обращения, остановки его подачи в систему, хранилища и вообще запрет использования ресурса, который не соответствует нормативам.

Среди последствий, которые прогнозирует Омельченко: падение поступлений в бюджет, рост расходов на импорт более дорогого газа, риски нестабильной работы ГТС в отопительный сезон 2025/26, новая нагрузка на платежный баланс и валютный курс, а также репутационные потери из-за роста объемов факельных выбросов.

"Было бы правильно конечно установить СО2 на уровне до 6% вместо 2 (2,5%)", - отметил Омельченко.

По его мнению, вместо адаптации стандартов к реалиям украинской добычи и войны, государство "слепо стремится принять Техрегламент, который невозможно выполнить".

"То есть мы устанавливаем не просто европейские стандарты, которым наш газ не может соответствовать, но и тем самым заставляем (через введение ответственности) прекратить 50% добычи в стране и это во время войны и дефицита газа", - отметил он.

Что известно о проекте Технического регламента природного газа в Украине

Напомним, сейчас на рассмотрении находится проект Технического регламента природного газа, который предусматривает запрет на подачу в ГТС некондиционного газа, а также введение санкций в отношении компаний, нарушающих технические требования.

Этот проект уже раскритиковали эксперты. В частности, по словам доктора экономических наук Адриана Прокипа, газ собственной добычи является критическим ресурсом для прохождения зимнего периода, но жесткие технические ограничения могут существенно усложнить подготовку к отопительному сезону.

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