Через негоду без світла залишились понад 15 тисяч людей в Київській області

За даними відомства станом на 9 жовтня, у зв'язку з несприятливими погодними умовами загалом було знеструмлено 252 населені пункти в:

Донецькій,

Житомирській,

Київській,

Полтавській,

Сумській,

Хмельницькій,

Чернігівській областях.

"Більшість із них - на Київщині, де залишаються без світла 15,3 тис. споживачів", - розповіли у міністерстві.

Знеструмлення через обстріли у прифронтових областях

У Донецькій області через атаки російських окупаційних військ зникло світло в 42 населених пунктах.

Також залишається знеструмленою частина споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях.

"Загалом за добу енергетики заживили 43 тисячі споживачів. Більшість із них - це абоненти у Донецькій області", - йдеться у зведенні Міненерго.

Крім того, додали у відомстві, внаслідок технологічних порушень у Запорізькій області знеструмлювалися 6 населених пунктів.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, погода в Україні 9 жовтня буде переважно без дощів, лише кілька областей накриють невеликі опади, при цьому у понеділок слід очікувати на осіннє похолодання.

Додамо, що у Київській обласній військовій адміністрації попередили про очікування у столиці 9 жовтня сильних поривів вітру, та дали жителям Києва поради.