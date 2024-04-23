Через недосконалість санкцій російські металурги збагатилися на 50 млрд доларів

"Головну вигоду від пом’якшення санкційного режиму отримує компанія НЛМК російського олігарха Володимира Лісіна, який якимось дивом спромігся уникнути санкцій. І це попри факт, що його бізнес напряму працює на військову машину країни-агресора. За даними видання The Times, компанія Лісіна постачала для російської оборонки сталевий листовий прокат, конструкційну нержавіючу сталь, слабомагнітні сплави, електротехнічну ленту, сталь Armco та холоднокатану плаковану сталь", - йдеться в статті.

Крім слябів, компанія Лісіна також постачає до ЄС і чавун. Можливість продовжувати роботу на європейському ринку надає йому можливості до подальшого збагачення - за даними Bloomberg Billionaires Index, торік статки Лісіна збільшились на 4,08 млрд дол. Загалом же російські олігархи, які всі є наближеними до російської влади, стали багатші на понад 50 млрд дол.

"Якщо це рішення не буде переглянуте, то лише від продажу слябів Лісін може у наступні роки отримати понад 6 млрд євро. Загалом у грошовому вимірі по всій номенклатурі товарів ГМК росіяни зможуть виручити на європейському ринку до 3 млрд євро. Причому мова йде про тих виробників, які напряму працюють на військове виробництво у РФ. І страждає від цього не тільки Україна, але й європейські країни для яких збільшується військова небезпека", - наголосили у виданні.

Нагадаємо, у грудні ЄС запровадив вже 12 пакет санкцій проти РФ. Він передбачає заборону на імпорт російського чавуну та відновлюваного заліза, однак ця заборона запрацює тільки через 2 роки.

Водночас була продовжена дія квот на російські сляби ще на чотири роки. Попередні санкції на імпорт слябів запровадили у жовтні минулого року, у рамках 8-го пакета санкцій: тоді було ухвалено рішення, що він може тривати до кінця вересня 2024-го у межах встановлених квот, а з 1 жовтня 2024 року імпорт має припинитися.

Своєю чергою, Європейська сталеливарна асоціація (EUROFER) розкритикувала це рішення: там заявили, що це історична помилка, яка викривлює конкуренцію на європейському ринку та підживлює порочну систему, яка не тільки послаблює санкції ЄС проти РФ, але й суперечить кліматичним цілям блоку.