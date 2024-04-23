Из-за несовершенства санкций российские металлурги обогатились на 50 млрд долларов

"Главную выгоду от смягчения санкционного режима получает компания НЛМК российского олигарха Владимира Лисина, который каким-то чудом сумел избежать санкций. И это несмотря на факт, что его бизнес напрямую работает на военную машину страны-агрессора. По данным издания The Times, компания Лисина поставляла" для российской оборонки стальной листовой прокат, конструкционная нержавеющая сталь, слабомагнитные сплавы, электротехническая лента, сталь Armco и холоднокатаная плакованная сталь", - говорится в статье.

Кроме слябов, компания Лисина также поставляет в ЕС и чугун. Возможность продолжать работу на европейском рынке предоставляет ему возможности к дальнейшему обогащению - по данным Bloomberg Billionaires Index, в прошлом году состояние Лисина увеличилось на 4,08 млрд дол. В целом же российские олигархи, все приближенные к российским властям, стали богаче более чем на 50 млрд дол.

"Если это решение не будет пересмотрено, то только от продажи слябов Лисин может в последующие годы получить более 6 млрд евро. Всего в денежном выражении по всей номенклатуре товаров ГМК россияне смогут выручить на европейском рынке до 3 млрд евро. Причем речь идет о тех производителях, которые напрямую работают военным производством в РФ. И страдает от этого не только Украина, но и европейские страны для которых увеличивается военная опасность", - подчеркнули в издании.

Напомним, в декабре ЕС ввел уже 12 пакет санкций против РФ. Он предусматривает запрет на импорт российского чугуна и восстанавливаемого железа, однако этот запрет заработает только через 2 года.

В то же время, было продлено действие квот на российские слябы еще на четыре года. Предыдущие санкции на импорт слябов ввели в октябре прошлого года, в рамках 8-го пакета санкций: тогда было принято решение, что он может продолжаться до конца сентября 2024 года в пределах установленных квот, а с 1 октября 2024 года импорт должен прекратиться.

В свою очередь Европейская сталелитейная ассоциация (EUROFER) раскритиковала это решение: там заявили, что это историческая ошибка, искажающая конкуренцию на европейском рынке и подпитывающая порочную систему, которая не только ослабляет санкции ЕС против РФ, но и противоречит климатическим целям блока.