UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Через мобілізацію. Фінські прикордонники очікують збільшення кількості російських нелегалів

Фото: Фінляндія очікує збільшення кількості російських нелегалів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії очікує можливого зросту кількості російських нелегалів, що намагатимуться перетнути кордон, втікаючи від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.

Прикордонники зазначають, що зростання кількості нелегалів може бути пов'язане зі змінами у правилах призову в РФ - там підняли верхню межу призовного віку до 30 років, а людям, які отримають повітки, заборонятимуть виїзд за кордон. Тим не менш, в прикордонній службі не очікують значного збільшення кількості нелегалів.

"Внутрішньоросійські процеси можуть позначитися на трафіку на кордоні. Ризик нелегального перетину кордону може зрости, однак ми не очікуємо суттєвого збільшення прикордонного руху", - заявив заступник командувача прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі.

Видання додає, що за літо на південно-східному кордоні було зафіксовано 11 нелегальних перетинів, з яких сім - перебіжчики з Росії до Фінляндії.

Мобілізація в РФ

Днями верхня палата парламенту, Рада Федерації, схвалила закон, згідно до якого з 1 січня 2024 року призовний вік в РФ становитиме з 18 до 30 років. Закон підтримали 159 сенаторів.

Тим часом мобілізація в РФ та на окупованих територіях продовжується, часто з порушеннями закону. Наприклад, в Луганській області зафіксували черговий випадок відправлення на фронт мобілізованих без підготовки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мобілізація в РосіїФинляндия