Окупанти обстріляли село в Ізюмському районі: загинула жінка, ще двоє людей поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Вчора ввечері ворог завдав ударів по с. Шийківка Ізюмського району. Пошкоджено приватний житловий будинок. На жаль, загинула жінка 74 років. Жінка 53 років та 76-річний чоловік зазнали поранення", - розповів він.

Крім того, за словами голови ОВА, у Вовчанську пошкоджено 4 житлові будинки, зазнав поранення 84-річний чоловік.

До того ж у с. Тимофіївка Богодухівського району ворог скинув з БПЛА дві гранати.

"Пошкоджено два паркани, постраждалих немає", - констатував Синєгубов.

Обстріл Харкова

Цієї ночі російські війська обстріляли Харків. Очільник Харківської ОВА зазначив, що обстріл трапився близько опівночі.

"Ворог ракетами С-300 обстріляв м. Харків. Зафіксовані влучання на території цивільного підприємства в Новобаварському районі міста. Сталися пожежі. Зазнав поранення та був госпіталізований 61-річний охоронець", - розповів він.

Також у смт Великий Бурлук Куп'янського району близько опівночі російська ракета С-300 влучила в город приватного будинку, пошкоджено приватний будинок та гараж. На щастя обійшлося без постраждалих.

Детальніше про обстріл Харкова - в матеріалі РБК-Україна.