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Через мобілізацію. Фінські прикордонники очікують збільшення кількості російських нелегалів

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Четвер 03 серпня 2023 00:15
Через мобілізацію. Фінські прикордонники очікують збільшення кількості російських нелегалів Фото: Фінляндія очікує збільшення кількості російських нелегалів (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Прикордонна служба Південно-Східної Фінляндії очікує можливого зросту кількості російських нелегалів, що намагатимуться перетнути кордон, втікаючи від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YLE.

Прикордонники зазначають, що зростання кількості нелегалів може бути пов'язане зі змінами у правилах призову в РФ - там підняли верхню межу призовного віку до 30 років, а людям, які отримають повітки, заборонятимуть виїзд за кордон. Тим не менш, в прикордонній службі не очікують значного збільшення кількості нелегалів.

"Внутрішньоросійські процеси можуть позначитися на трафіку на кордоні. Ризик нелегального перетину кордону може зрости, однак ми не очікуємо суттєвого збільшення прикордонного руху", - заявив заступник командувача прикордонної служби Південно-Східної Фінляндії Юкка Луккарі.

Видання додає, що за літо на південно-східному кордоні було зафіксовано 11 нелегальних перетинів, з яких сім - перебіжчики з Росії до Фінляндії.

Мобілізація в РФ

Днями верхня палата парламенту, Рада Федерації, схвалила закон, згідно до якого з 1 січня 2024 року призовний вік в РФ становитиме з 18 до 30 років. Закон підтримали 159 сенаторів.

Тим часом мобілізація в РФ та на окупованих територіях продовжується, часто з порушеннями закону. Наприклад, в Луганській області зафіксували черговий випадок відправлення на фронт мобілізованих без підготовки.

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