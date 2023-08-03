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Из-за мобилизации. Финские пограничники ожидают увеличения количества российских нелегалов

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Четверг 03 августа 2023 00:15
Из-за мобилизации. Финские пограничники ожидают увеличения количества российских нелегалов Фото: Финляндия ожидает увеличения количества российских нелегалов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии ожидает возможного роста числа российских нелегалов, пытающихся пересечь границу, убегая от мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на YLE.

Пограничники отмечают, что рост количества нелегалов может быть связан с изменениями в правилах призыва в РФ - там подняли верхний предел призывного возраста до 30 лет, а людям, которые получат повестки, будут запрещать выезд за границу. Тем не менее, в пограничной службе не ожидается значительное увеличение количества нелегалов.

"Внутрироссийские процессы могут сказаться на трафике на границе. Риск нелегального пересечения границы может возрасти, однако мы не ожидаем существенного увеличения пограничного движения", - заявил заместитель командующего пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкка Луккари.

Издание добавляет, что за лето на юго-восточной границе было зафиксировано 11 нелегальных связей, из которых семь - перебежчики из России в Финляндию.

Мобилизация в РФ

На днях верхняя палата парламента, Совет Федерации, принял закон, согласно которому с 1 января 2024 года призывной возраст в РФ будет составлять с 18 до 30 лет. Закон поддержали 159 сенаторов.

Между тем, мобилизация в РФ и на оккупированных территориях продолжается, часто с нарушениями закона. К примеру, в Луганской области зафиксировали очередной случай отправления на фронт мобилизованных без подготовки.

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Мобилизация в России Финляндия
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