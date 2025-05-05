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Через мита Трампа: Subaru скоротить виробництво авто у США

Фото: Subaru скоротить виробництво авто у США (media.subaru.com)
Автор: Константин Широкун

Subaru зменшить виробництво нових авто у США після "тарифних воєн" президента США Дональда Трампа. Незвичайний хід виявився вимушеним: через мита Канади у відповідь компанії вигідніше орієнтуватися на японське виробництво і постачати машини в Північну Америку через океан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Automotive News.

Так, у 2024 році із 68 тисяч нових автомобілів Subaru, проданих у Канаді, близько 26% було зібрано в США. Тепер структуру імпорту доведеться переглянути, а обсяги виробництва у Штатах скоротити.

У Subaru заявивили, що реорганізація структури імпорту дозволить захистити компанію від тарифних війн між США і Канадою. За даними інсайдерів, заміщення імпорту не пройде безслідно: через скорочення обсягів виробництва на американському майданчику доведеться звільняти персонал.

Найбільше постраждає кросовер Subaru Outback: зараз його збирають в Індіані, але для Канади імпорт виявиться не вигідним, тому обсяги доведеться зменшити. План японської марки передбачає скорочення поставок із США до Канади: на початок 2026 року частка імпорту із сусідньої країни зменшиться з 26% до 10%.

"Тарифні війни" також можуть вплинути на продажі Subaru Outback сьомого покоління, дизайн якого і так неоднозначно оцінили шанувальники марки. На північноамериканський ринок новинка має вийти наприкінці 2025 року. Хоча не можна виключати, що за півроку ситуація з митами зміниться.

 

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SubaruАвтомобільний ринок