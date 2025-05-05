Из-за пошлин Трампа: Subaru сократит производство авто в США

Так, в 2024 году из 68 тысяч новых автомобилей Subaru, проданных в Канаде, около 26% было собрано в США. Теперь структуру импорта придется пересмотреть, а объемы производства в Штатах сократить.

В Subaru заявили, что реорганизация структуры импорта позволит защитить компанию от тарифных войн между США и Канадой. По данным инсайдеров, замещение импорта не пройдет бесследно: из-за сокращения объемов производства на американской площадке придется увольнять персонал.

Больше всего пострадает кроссовер Subaru Outback: сейчас его собирают в Индиане, но для Канады импорт окажется не выгодным, поэтому объемы придется уменьшить. План японской марки предусматривает сокращение поставок из США в Канаду: к началу 2026 года доля импорта из соседней страны уменьшится с 26% до 10%.

"Тарифные войны" также могут повлиять на продажи Subaru Outback седьмого поколения, дизайн которого и так неоднозначно оценили поклонники марки. На североамериканский рынок новинка должна выйти в конце 2025 года. Хотя нельзя исключать, что через полгода ситуация с пошлинами изменится.