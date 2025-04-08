Через мита Трампа: сотні автомобілів Audi застряли у портах США, їх майбутнє під питанням

Як довго Audi стоятимуть просто неба, поки невідомо. Можливо, ситуація проясниться після зустрічі автовиробників із головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн.

Зазначається, що Audi направила дилерам листа, в якому йдеться, що компанія ставить на паузу всі поставки з 2 квітня до подальшого повідомлення. Зараз на складах у США зберігається близько 37 тисяч автомобілів Audi. За оцінками дилерів, цього вистачить приблизно на два місяці, якщо продажі йтимуть в колишньому темпі.

Автовиробники поки що не виробили довгострокових планів у відповідь на мита. Так, Mercedes-Benz, на відміну Audi, вирішив не утримувати постачання. Незважаючи на і без того непросте фінансове становище, компанія тимчасово покриватиме мита сама, не підвищуючи ціни для американців. Те саме рішення ухвалила BMW. Volkswagen і Jaguar Land Rover призупинили відвантаження машин, а Stellantis навіть довелося тимчасово закрити два заводи в Канаді та Мексиці.