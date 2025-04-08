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Из-за пошлин Трампа: сотни автомобилей Audi застряли в портах США, их будущее под вопросом

Фото: Audi застряли в портах США, их будущее под вопросом (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Компания Audi не выпускает ввезенные в США автомобили из портов. Там собираются машины, которые прибыли в страну после 2 апреля, когда президент США Дональд Трамп ввел 25-процентные тарифы на все импортные автомобили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Automotive News.

Как долго Audi будут стоять под открытым небом, пока неизвестно. Возможно, ситуация прояснится после встречи автопроизводителей с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Отмечается, что Audi направила дилерам письмо, в котором говорится, что компания ставит на паузу все поставки со 2 апреля до дальнейшего уведомления. Сейчас на складах в США хранится около 37 тысяч автомобилей Audi. По оценкам дилеров, этого хватит примерно на два месяца, если продажи будут идти в прежнем темпе.

Автопроизводители пока не выработали долгосрочных планов в ответ на пошлины. Так, Mercedes-Benz, в отличие Audi, решил не удерживать поставки. Несмотря на и без того непростое финансовое положение, компания временно будет покрывать пошлины сама, не повышая цены для американцев. То же решение приняла BMW. Volkswagen и Jaguar Land Rover приостановили отгрузки машин, а Stellantis даже пришлось временно закрыть два завода в Канаде и Мексике.

 

 

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AudiДональд ТрампАвтомобильный рынок