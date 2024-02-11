Через мільярдні борги в енергетиці ускладнюються ремонти та залучення інвестицій, - експерт

За його словами, зараз кожна енергетична компанія має свій план ремонту енергетичної інфраструктури, що постраждала внаслідок ворожих атак.

Зокрема, компанія "Укренерго", яка є оператором енергетичної системи, розробила план відновлення підстанцій та високовольтних ліній електропередачі.

"Все це є, але знов-таки існує певний дефіцит коштів із зрозумілих причин. В принципі у нас ринок внутрішній, ринок електричної енергії має проблеми боргові. Там борги складають понад 60 млрд грн, і це значно ускладнює відновлення енергетики", - пояснив Омельченко.

Експерт додав, що великі борги сформовані й перед "зеленою" енергетикою, яка є інвестиційним індикатором всієї економіки України.

"Інвестори будуть дивитись. Якщо у нас не виконували відповідні зобов'язання і норми закону щодо інвесторів "зеленій генерації", то вони не будуть інвестувати і в інші галузі. Тому що на сьогодні декарбонізація, боротьба інвестицій зі зміною клімату, вони є пріоритетними для всіх банків, для всіх інвесторів, і вони дуже ретельно відслідковують ситуацію, що відбувається з боргами для «зелених інвесторів", - підсумував Омельченко.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що для вирішення проблеми боргів в енергетиці енергетичні ринки мають працювати за європейськими правилами.