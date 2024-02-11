Из-за миллиардных долгов в энергетике усложняются ремонты и привлечение инвестиций, - эксперт

По его словам, сейчас каждая энергетическая компания имеет свой план ремонта энергетической инфраструктуры, пострадавшей в результате вражеских атак.

В частности, компания "Укрэнерго", являющаяся оператором энергетической системы, разработала план восстановления подстанций и высоковольтных линий электропередачи.

"Все это есть, но опять-таки существует определенный дефицит средств по понятным причинам. В принципе, у нас рынок внутренний, рынок электрической энергии испытывает проблемы долговые. Там долги составляют более 60 млрд грн, и это значительно усложняет восстановление энергетики", - пояснил Омельченко. .

Эксперт добавил, что большие долги сформированы и перед "зеленой" энергетикой, являющейся инвестиционным индикатором всей экономики Украины.

"Инвесторы будут смотреть. Если у нас не выполняли соответствующие обязательства и нормы закона относительно инвесторов "зеленой генерации", то они не будут инвестировать и в другие отрасли. Потому что на сегодняшний день декарбонизация, борьба инвестиций с изменением климата, они являются приоритетными для всех банков, для всех инвесторов, и они очень тщательно отслеживают ситуацию, происходящую с долгами для «зеленых инвесторов», – подытожил Омельченко.

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявлял, что для решения проблемы долгов в энергетике энергетические рынки должны работать по европейским правилам.