Через мільярдні борги в енергетиці ускладнюються ремонти та залучення інвестицій, - експерт

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, зараз кожна енергетична компанія має свій план ремонту енергетичної інфраструктури, що постраждала внаслідок ворожих атак.

Зокрема, компанія "Укренерго", яка є оператором енергетичної системи, розробила план відновлення підстанцій та високовольтних ліній електропередачі.

"Все це є, але знов-таки існує певний дефіцит коштів із зрозумілих причин. В принципі у нас ринок внутрішній, ринок електричної енергії має проблеми боргові. Там борги складають понад 60 млрд грн, і це значно ускладнює відновлення енергетики", - пояснив Омельченко.

Експерт додав, що великі борги сформовані й перед "зеленою" енергетикою, яка є інвестиційним індикатором всієї економіки України.

"Інвестори будуть дивитись. Якщо у нас не виконували відповідні зобов'язання і норми закону щодо інвесторів "зеленій генерації", то вони не будуть інвестувати і в інші галузі. Тому що на сьогодні декарбонізація, боротьба інвестицій зі зміною клімату, вони є пріоритетними для всіх банків, для всіх інвесторів, і вони дуже ретельно відслідковують ситуацію, що відбувається з боргами для «зелених інвесторів", - підсумував Омельченко.

Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявляв, що для вирішення проблеми боргів в енергетиці енергетичні ринки мають працювати за європейськими правилами.