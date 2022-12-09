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Через кожні 20 хвилин. Окупанти чотири рази обстріляли Очаків та акваторію

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Николаев, П'ятниця 09 грудня 2022 08:57
Через кожні 20 хвилин. Окупанти чотири рази обстріляли Очаків та акваторію Фото: окупанти чотири рази обстріляли Очаків та акваторію (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер, 8 грудня, окупанти чотири рази обстріляли Очаків та Очаківську акваторію (Миколаївська область). Пошкодили об’єкт інфраструктури та житлові будинки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

"Вчора о 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 ворог завдавав артилерійських ударів по населеному пункту та акваторії Очаківської громади. Пошкоджено об’єкт інфраструктури, господарські споруди, автівку, житлові будинки, серед них – один багатоповерховий", - розповів він.

За даними Кіма, на щастя, обійшлося без постраждалих.

Також орієнтовно о 13:12 артилерійського удару зазнав населений пункт Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено об’єкт інфраструктури. Постраждалих немає.

"У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", - додав очільник регіону.

Як повідомлялось, у ніч проти 8 грудня російські війська завдали ракетного удару по транспортній базі в Миколаєві. Внаслідок обстрілу спалахнули автобуси.

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Миколаїв Миколаївська область Обстріл
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