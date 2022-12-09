Через каждые 20 минут. Оккупанты четырежды обстреляли Очаков и акваторию

В четверг, 8 декабря, оккупанты четыре раза обстреляли Очаков и Очаковскую акваторию (Николаевская область). Повредили объект инфраструктуры и жилые дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные главы Николаевской ОВА Виталия Кима.

"Вчера в 13:10, 13:22, 13:45, 15:04 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту и акватории Очаковской общины. Поврежден объект инфраструктуры, хозяйственные сооружения, автомобиль, жилые дома, среди них - один двухэтажный" , - рассказал он.

По данным Кима, к счастью, обошлось без пострадавших.

Также ориентировочно в 13:12 артиллерийский удар потерпел населенный пункт Куцурубской общины. В результате чего поврежден объект инфраструктуры. Пострадавших нет.

"В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно", - добавил глава региона.