Из-за инцидента в метро Киева пострадал ребенок, - КГГА

Станция метро "Лыбедская" сейчас остается закрытой на вход. В результате инцидента на экскаваторе пострадал ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской государственной администрации и КП "Киевский метрополитен" .

"Около 18:00 ребенок вместе с бабушкой передан врачам скорой. Предварительно внешних повреждений и кровотечения нет, однако полную диагностику ребенку проведут в медицинском учреждении", - пояснили в пресс-службе метрополитена.

Зато специалисты метрополитена сейчас проводят замену и настройку некоторых элементов эскалатора.

"Эти работы крайне необходимы для их безопасной работы", - отметили в КГГА.