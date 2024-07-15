Через грозу у Львові спалахнули пожежі: кілька районів залишились без світла
Ілюстративне фото (getty images)
У Львові через грозу спалахнули пожежі на кількох об’єктах. Фіксуються перепади напруги. Без світла тимчасово залишились кілька районів міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Львова Андрія Москаленка у Facebook.
За доручення мера Андрія Садового працює оперативний штаб.
За даними Москаленка, негода завдала такої шкоди:
- На вулиці Кобилиці закоротило провід, що йде від церкви до будинків. ДСНС, Обленерго та аварійна служба працюють на місці. Внаслідок замикання повітряної лінії електропостачання без світла тимчасово залишились будинки приватного сектору та будинки 2-х поверхової забудови довкола вулиці Кобилиці.
- Також на вулиці Трускавецькій (на межі міста) блискавка потрапила в закинуту будівлю (4 на 4 метри) і почалася пожежа.
- Пожежа зафіксована на вулиці Вашингтона. На балконі житлового будинку (3 поверх), а також загорання будинку в районі Рудно.
- Також аварійні бригади перевіряють інформацію щодо загорання в межах вулиці Городоцької (Залізничний район).
Енергетика в умовах негоди
У неділю, 14 липня, через значну спеку в Україні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах. Обидві сталися на заході країни.
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