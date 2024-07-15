Через грозу у Львові спалахнули пожежі: кілька районів залишились без світла

У Львові через грозу спалахнули пожежі на кількох об’єктах. Фіксуються перепади напруги. Без світла тимчасово залишились кілька районів міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міського голови Львова Андрія Москаленка у Facebook .

Енергетика в умовах негоди

У неділю, 14 липня, через значну спеку в Україні виникали пожежі на енергетичних обʼєктах. Обидві сталися на заході країни.

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