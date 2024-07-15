Из-за грозы во Львове вспыхнули пожары: несколько районов остались без света

Во Львове из-за грозы вспыхнули пожары на нескольких объектах. Фиксируются перепады напряжения. Без света временно осталось несколько районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко в Facebook .

По данным Москаленко, непогода нанесла такой вред:

Энергетика в условиях непогоды

В воскресенье, 14 июля, из-за значительной жары в Украине возникали пожары на энергетических объектах . Обе произошли на западе страны.

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