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Из-за грозы во Львове вспыхнули пожары: несколько районов остались без света

Понедельник 15 июля 2024 00:57
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Из-за грозы во Львове вспыхнули пожары: несколько районов остались без света Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Во Львове из-за грозы вспыхнули пожары на нескольких объектах. Фиксируются перепады напряжения. Без света временно осталось несколько районов города.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы Львова Андрея Москаленко в Facebook.

По поручению мэра Андрея Садового работает оперативный штаб.

По данным Москаленко, непогода нанесла такой вред:

  • На улице Кобылицы закоротило провод, идущий от церкви к домам. ГСЧС, Облэнерго и аварийная служба работают на месте. В результате замыкания воздушной линии электроснабжения без света временно остались дома частного сектора и дома 2-х этажной застройки вокруг улицы Кобылицы.
  • Также на улице Трускавецкой (на границе города) молния попала в заброшенное здание (4 на 4 метра), начался пожар.
  • Пожар зафиксирован на улице Вашингтона. На балконе жилого дома (3 этаж), а также возгорание дома в районе Рудно.
  • Также аварийные бригады проверяют информацию о возгорании в пределах улицы Городоцкой (Железнодорожный район).

Энергетика в условиях непогоды

В воскресенье, 14 июля, из-за значительной жары в Украине возникали пожары на энергетических объектах . Обе произошли на западе страны.

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