Через глобальне потепління може зникнути половина популяції важливих комах

Джмелі є важливими запилювачами диких квітів і сільськогосподарських культур, включаючи помідори, квасолю, яблука, чорницю, чорну смородину та малину.

Професор біології з університету Сассекса Дейв Гулсон пояснив, що такі запилювачі, як мухи, оси, метелики, птахи та кажани теоретично могли б взяти на себе частину роботи джмелів, однак, за його словами, дана перспектива не зрозуміла.

Що відбувається з джмелями

Гулсон розповів, що деякі види бджіл ще можуть впоратися з високою температурою, тоді, як деякі, що зараз живуть далі на південь, можуть переселитися на північ із підвищенням температури.

За даними видання, згідно з новими дослідженнями, джмелині гнізда здатні перегріватися, вбиваючи виводок і призводячи до занепаду одного з найважливіших запилювачів Землі.

Наразі вже відомо, що по всьому світу популяція багатьох видів джмелів скоротилася через глобальне нагрівання.

Джмелині колонії відомі своєю здатністю до терморегуляції: у спекотних умовах робочі бджоли збираються, щоб помахати крилами та обдувати вулик, охолоджуючи його. Але оскільки кліматична криза підштовхує середню температуру догори та породжує хвилі спеки, джмелям все важче підтримувати свої домівки придатними для проживання.

"Ми давно знали, що джмелі є спеціалістами з прохолодного клімату. Більшість комах більші в тропіках, але джмелі дивні тим, що їх найбільше в таких місцях, як Альпи та Британія", - повідомив Гулсон.

За його словами, дані комахи великі та пухнасті, тому вони адаптовані до життя в прохолодніших місцях.

"Є навіть деякі, які живуть в Арктиці, Bombus polaris. Це означає очевидну проблему зі зміною клімату – вони вразливі до потепління", - наголосив він.