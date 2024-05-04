Из-за глобального потепления может исчезнуть половина популяции важных насекомых

Из-за глобального потепления может исчезнуть половина популяции шмелей, которые не могут пережить значительного повышения температуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Джмели являются важными опылителями диких цветов и сельскохозяйственных культур, включая помидоры, фасоль, яблоки, чернику, черную смородину и малину.
Профессор биологии из университета Сассекса Дэйв Гулсон пояснил, что такие опылители, как мухи, осы, бабочки, птицы и летучие мыши теоретически могли бы взять на себя часть работы шмелей, однако, по его словам, данная перспектива не ясна.
Гулсон рассказал, что некоторые виды пчел еще могут справиться с высокой температурой, тогда как некоторые, сейчас живущие дальше на юг, могут переселиться на север с повышением температуры.
По данным издания, согласно новым исследованиям, шмелиные гнезда способны перегреваться, убивая выводок и приводя к упадку одного из важнейших опылителей Земли.
Уже известно, что по всему миру популяция многих видов шмелей сократилась из-за глобального нагревания.
Шмелиные колонии известны своей способностью к терморегуляции: в жарких условиях рабочие пчелы собираются, чтобы помахать крыльями и обдувать улей, охлаждая его. Но поскольку климатический кризис подталкивает среднюю температуру вверх и порождает волны жары, шмелям все труднее поддерживать свои дома пригодными для обитания.
"Мы давно знали, что шмели являются специалистами по прохладному климату. Большинство насекомых больше в тропиках, но шмели удивительны тем, что их больше всего в таких местах, как Альпы и Британия", - сообщил Гулсон.
По его словам, данные насекомые большие и пушистые, поэтому они адаптированы к жизни в более прохладных местах.
"Есть даже некоторые живущие в Арктике Bombus polaris. Это означает очевидную проблему с изменением климата - они уязвимы к потеплению", - подчеркнул он.
Напомним, с приходом тепла происходит не только цветение цветов и озеленение парков, но и пробуждение насекомых, в том числе пчел и ос.
РБК-Украина сообщало, как поступать в случае укуса насекомого.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.