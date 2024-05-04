Из-за глобального потепления может исчезнуть половина популяции важных насекомых

Джмели являются важными опылителями диких цветов и сельскохозяйственных культур, включая помидоры, фасоль, яблоки, чернику, черную смородину и малину.

Профессор биологии из университета Сассекса Дэйв Гулсон пояснил, что такие опылители, как мухи, осы, бабочки, птицы и летучие мыши теоретически могли бы взять на себя часть работы шмелей, однако, по его словам, данная перспектива не ясна.

Что происходит со шмелями

Гулсон рассказал, что некоторые виды пчел еще могут справиться с высокой температурой, тогда как некоторые, сейчас живущие дальше на юг, могут переселиться на север с повышением температуры.

По данным издания, согласно новым исследованиям, шмелиные гнезда способны перегреваться, убивая выводок и приводя к упадку одного из важнейших опылителей Земли.

Уже известно, что по всему миру популяция многих видов шмелей сократилась из-за глобального нагревания.

Шмелиные колонии известны своей способностью к терморегуляции: в жарких условиях рабочие пчелы собираются, чтобы помахать крыльями и обдувать улей, охлаждая его. Но поскольку климатический кризис подталкивает среднюю температуру вверх и порождает волны жары, шмелям все труднее поддерживать свои дома пригодными для обитания.

"Мы давно знали, что шмели являются специалистами по прохладному климату. Большинство насекомых больше в тропиках, но шмели удивительны тем, что их больше всего в таких местах, как Альпы и Британия", - сообщил Гулсон.

По его словам, данные насекомые большие и пушистые, поэтому они адаптированы к жизни в более прохладных местах.

"Есть даже некоторые живущие в Арктике Bombus polaris. Это означает очевидную проблему с изменением климата - они уязвимы к потеплению", - подчеркнул он.