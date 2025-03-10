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Через електромобілі: Kia позбавиться від популярної моделі Ceed

Понеділок 10 березня 2025 14:11
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Через електромобілі: Kia позбавиться від популярної моделі Ceed Фото: Kia позбавиться від популярної моделі Ceed (kia-kiev.com.ua)
Автор: Константин Широкун

Виробництво Kia Ceed і XCeed завершиться в травні цього року. У Європі конфігуратор родини Kia Ceed закритий: поставки продовжаться за рахунок вже замовлених машин або складських запасів. За оцінками корейської марки, випущених екземплярів вистачить для продовження продажів до кінця 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на Autoweek.

Продажі Kia Ceed доволі стабільні: у 2024 році в Європі реалізували 65 тисяч машин (-3%). Проте долю сімейства визначила політика: Євросоюз посилює еконорми, і на заводі Kia у Словаччині замість Ceed випускатимуть електромобіль EV4.

Бензиновим наступником Ceed у Європі вважають модель Kia K4. Але модельна лінійка новинки точно скоротиться: вибирати між крос-хетчбеком, універсалом та звичайним хетчбеком більше не вдасться. Споріднений Hyundai i30 з'явився пізніше, тому йому відставка поки не загрожує. Однак у перспективі південнокорейська компанія, напевно, скоротить гаму паливних моделей.

The Kia Ceed Sportswagon Surrey, Berkshire West End Garage

Kia – не єдина компанія, яка позбавляється успішних бензинових моделей. Так, восени перестануть випускати Ford Focus, колись бестселер європейського ринку. Останній екземпляр зійде з конвеєра заводу в Німеччині 30 листопада 2025 року.

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Kia Автомобільний ринок
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