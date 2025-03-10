Из-за электромобилей: Kia избавится от популярной модели Ceed

Производство Kia Ceed и XCeed завершится в мае этого года. В Европе конфигуратор семейства Kia Ceed закрыт: поставки продолжатся за счет уже заказанных машин или складских запасов. По оценкам корейской марки, выпущенных экземпляров хватит для продолжения продаж до конца 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Autoweek .

Продажи Kia Ceed довольно стабильные: в 2024 году в Европе реализовали 65 тысяч машин (-3%). Однако судьбу семейства определила политика: Евросоюз ужесточает эконормы, и на заводе Kia в Словакии вместо Ceed будут выпускать электромобиль EV4.

Бензиновым преемником Ceed в Европе считают модель Kia K4. Но модельная линейка новинки точно сократится: выбирать между кросс-хэтчбеком, универсалом и обычным хэтчбеком больше не удастся. Родственный Hyundai i30 появился позже, поэтому ему отставка пока не грозит. Однако в перспективе южнокорейская компания наверняка сократит гамму топливных моделей.

Kia - не единственная компания, которая избавляется от успешных бензиновых моделей. Так, осенью перестанут выпускать Ford Focus, некогда бестселлер европейского рынка. Последний экземпляр сойдет с конвейера завода в Германии 30 ноября 2025 года.