Через експорт металобрухту до ЄС Україна втрачає кошти двічі, - експерт

Експорт металобрухту до ЄС рекордно виріс, водночас Україна та бюджет нічого не виграють, а навпаки втрачають - спочатку на експортному миті, а потім - на втраченій можливості експортувати сталь замість брухту.

За його словами, обсяги заготівлі брухту за рік скоротилися майже на 80%. Водночас експорт різко зріс: тільки за перші два місяці 2023 р. було вивезено близько 25 тис. тонн, що майже на 60% більше, ніж у листопаді-грудні 2022 р. Враховуючи темпи зростання експортного показника, наприкінці року можемо побачити цифру й у 250 чи, навіть у 300 - 400 тис. тонн експорту - що неприйнятно для ринку, який наразі може ледве зібрати близько 1 млн тонн металобрухту за рік.

"Іронічно, що Україна нічого не заробляє на експорті брухту. Адже вивозять сировину через Євросоюз, де діє пільгове експортне мито у розмірі 3 євро, і вже звідти - перенаправляють до реальних клієнтів. Експортувати сировину відразу до клієнтів коштувало б 180 євро експортного мита - і на цьому український бюджет вже втратив 350 мільйонів гривень. Не дивно, що експортними схемами вже зацікавилися у ДБР: там почали розслідування", - наголосив Каленков.

Також, за його словами, втрачає Україна і на можливості експортувати продукцію з вищою доданою вартістю – адже тонна брухту, перероблена на сталь в Україні, дає в бюджет вдесятеро більше грошей, ніж експортне мито до ЄС - близько 300 доларів США за тонну.

"Питання, експортувати сировину чи залишати її в країні для переробки, взагалі не повинно стояти – адже вигода для країни очевидна. Якщо металобрухт залишатиметься в країні, понад 500 тисяч людей матимуть роботу, а країна матиме мільйони валютних надходжень від експорту сталі. Від експорту металобрухту не виграє ніхто. Тому зараз влада має діяти на випередження, і тимчасово заборонити експорт - доки ситуація не стабілізується, і не перестане загрожувати національній економічній безпеці", - резюмував Каленков.