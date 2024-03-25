Через екологічний податок ЄС Україна втрачатиме 1,5 млрд доларів щороку, - експерт

"За нашими розрахунками СВАМ, навіть із нашими зменшеними обсягами виробництва та експорту, коштуватиме нам півтора мільярди доларів експорту щороку. Це мінімум. А може, й більше – адже невідомо, скільки буде коштувати СВАМ-сертифікат. Це дуже велика проблема, яка може остаточно добити працюючі не на повну потужність металургійні комбінати. І вона буде стосуватися не тільки металургії, вона буде стосуватися і цементної галузі, і хімічної галузі, і енергетики", - зауважив Зінченко.

Він нагадав, що перемовини стосовно СВАМ йдуть вже 5 років, але активність української сторони у цьому питанні залишається не надто високою, попри серйозність проблеми.

"На початку 2021 року була створена робоча група при Кабміні стосовно СВАМ, але вона жодного разу не засідала. Тобто, всі уряди України за останні 4-5 років нічого не робили задля того, щоби підтримати та захистити українських експортерів в активних перемовинах по СВАМ", - додає експерт.

За його словами, Україна може отримати відстрочку від сплати СВАМ, адже має форс-мажорні обставини, а ця норма прямо передбачена європейським законом. Водночас, у цьому питанні має бути сильна позиція української сторони, якої наразі немає.

"З публічних виступів представників української влади стало зрозуміло, що Україна має на меті сплачувати СВАМ. Тобто, уряд кинув наших експортерів напризволяще. Сьогодні не йдуть перемовини щодо виключення України з СВАМ. Хоча Європейська комісія має таку можливість: у законі є можливість виключити країну з-під дії СВАМ за умов форс-мажорних обставин. В Україні форм-мажорні обставини, у нас війна! Але ніхто не веде перемовини з цього боку, і це дуже велика проблема, яка може остаточно добити український бізнес", - резюмував експерт.