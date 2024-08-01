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Через діючі прайс-кепи на енергоринку створюється дефіцит електрики, - експерт

Фото: через діючі прайс-кепи на енергоринку створюється дефіцит електрики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Через встановлені в Україні цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) виникає дефіцит електроенергії.

Про це заявив Співзасновник Greencubator та гостьовий викладач Бізнес-школи УКУ Роман Зінченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Є обмеження, вони називаються прайс-кепи в професійному середовищі, і регулятор каже – все, більше не можна. Що відбувається в цей момент? В цей момент відбувається класична радянська історія, яка називається дефіцит. І як тільки держава з 'являється на ринку, кажучи, що ціни не можна (збільшувати за ринковими механізмами - ред.), в цей момент виникає дефіцит", - сказав він.

Експерт пояснив, що зворотна ціна цього дефіциту – це реальна ціна, яку бізнес і населення платять за електроенергію.

Зінченко додав, що коли споживачі починають використовувати генератори, щоб забезпечувати себе електроенергією, вони платять за електрику суттєво більше, ніж платили би за імпортну електроенергію з Європи.

Раніше повідомлялося, що для покращення ситуації в енергетиці ціна на електроенергію має визначатися ринковими механізмами.

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Електроенергія