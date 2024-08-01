RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из-за действующих прайс-кепов на энергорынке создается дефицит электричества, - эксперт

Фото: из-за действующих прайс-кепов на энергорынке создается дефицит электричества (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Из-за установленных в Украине ценовых ограничений на рынке электроэнергии (прайс-кепы – ред.) возникает дефицит электроэнергии.

Об этом заявил Соучредитель Greencubator и гостевой преподаватель Бизнес-школы УКУ Роман Зинченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление.

"Есть ограничения, они называются прайс-кепы в профессиональной среде, и регулятор говорит – все, больше нельзя. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит классическая советская история, которая называется дефицит. И как только государство появляется на рынке" , говоря, что цены нельзя (увеличивать по рыночным механизмам - ред.), в этот момент возникает дефицит", - сказал он.

Эксперт объяснил, что обратная цена этого дефицита – реальная цена, которую бизнес и население платят за электроэнергию.

Зинченко добавил, что когда потребители начинают использовать генераторы, чтобы снабжать себя электроэнергией, они платят за электричество существенно больше, чем платили бы за импортную электроэнергию из Европы.

Ранее сообщалось, что для улучшения ситуации в энергетике цена электроэнергии должна определяться рыночными механизмами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия