ua en ru
Чт, 01 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Через діючі прайс-кепи на енергоринку створюється дефіцит електрики, - експерт

Четвер 01 серпня 2024 19:27
UA EN RU
Через діючі прайс-кепи на енергоринку створюється дефіцит електрики, - експерт Фото: через діючі прайс-кепи на енергоринку створюється дефіцит електрики (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Через встановлені в Україні цінові обмеження на ринку електроенергії (прайс-кепи – ред.) виникає дефіцит електроенергії.

Про це заявив Співзасновник Greencubator та гостьовий викладач Бізнес-школи УКУ Роман Зінченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Є обмеження, вони називаються прайс-кепи в професійному середовищі, і регулятор каже – все, більше не можна. Що відбувається в цей момент? В цей момент відбувається класична радянська історія, яка називається дефіцит. І як тільки держава з 'являється на ринку, кажучи, що ціни не можна (збільшувати за ринковими механізмами - ред.), в цей момент виникає дефіцит", - сказав він.

Експерт пояснив, що зворотна ціна цього дефіциту – це реальна ціна, яку бізнес і населення платять за електроенергію.

Зінченко додав, що коли споживачі починають використовувати генератори, щоб забезпечувати себе електроенергією, вони платять за електрику суттєво більше, ніж платили би за імпортну електроенергію з Європи.

Раніше повідомлялося, що для покращення ситуації в енергетиці ціна на електроенергію має визначатися ринковими механізмами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу
Сирський про схід: всюди тривають бої, позиції змінюються кілька разів на добу
DAILY
Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курсовий стрибок. Чому укріплюється гривня та що налякало Нацбанк на валютному ринку