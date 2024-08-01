Из-за действующих прайс-кепов на энергорынке создается дефицит электричества, - эксперт

Об этом заявил Соучредитель Greencubator и гостевой преподаватель Бизнес-школы УКУ Роман Зинченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его выступление .

"Есть ограничения, они называются прайс-кепы в профессиональной среде, и регулятор говорит – все, больше нельзя. Что происходит в этот момент? В этот момент происходит классическая советская история, которая называется дефицит. И как только государство появляется на рынке" , говоря, что цены нельзя (увеличивать по рыночным механизмам - ред.), в этот момент возникает дефицит", - сказал он.

Эксперт объяснил, что обратная цена этого дефицита – реальная цена, которую бизнес и население платят за электроэнергию.

Зинченко добавил, что когда потребители начинают использовать генераторы, чтобы снабжать себя электроэнергией, они платят за электричество существенно больше, чем платили бы за импортную электроэнергию из Европы.

Ранее сообщалось, что для улучшения ситуации в энергетике цена электроэнергии должна определяться рыночными механизмами.