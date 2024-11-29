Через "Дію": Федоров нагадав, як з 1 грудня відбуватиметься бронювання від мобілізації

За словами Федорова, раніше опція бронювання була доступна через "Дію" та офлайн. Але з 1 грудня вона буде доступна лише онлайн, це розв'яже проблему з тривалим опрацюванням документів.

"Підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28 лютого", - зауважив Федоров.

За його словами, нових працівників зможуть бронювати одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба. Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Це правило не стосується державних і комунальних підприємств, а також резидентів "Дія.City".

За новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати 3-м критерієм:

середня зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч гривень; відсутність податкових боргів; критерій вибираєте самостійно з переліку:

резидентство в "Дія.City";

1,5+ млн євро сплачених податків за рік; 32+ млн євро надходжень;

важливість для національної економіки чи потреб тергромади.

Для отримання чи підтвердження критичності необхідно зібрати пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подати до профільного держоргану.

"Працюєте в енергетиці? До Міненерго. Займаєтесь сільським господарством? До Мінагро. Резидент "Дія.City" - до Мінцифри. Сплачуєте понад 1,5 млн євро податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки - до Мінекономіки", - написав Федоров.