Через "Дію": Федоров напомнил, как с 1 декабря будет происходить бронирование от мобилизации

В Украине с 1 декабря возобновится бронирование работников критических предприятий от мобилизации. Процесс будет проходить исключительно через портал "Дія".
Об этом заявил вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
По словам Федорова, ранее опция бронирования была доступна через "Дію" и офлайн. Но с 1 декабря она будет доступна только онлайн, это решит проблему с длительной проработкой документов.
"Предприятия, сохранившие статус критичности во время аудита, должны обновить его до 28 февраля. Бронировать людей смогут уже с 1 декабря, но бронь будет работать только до 28 февраля", - отметил Федоров.
По его словам, новых работников смогут бронировать сразу, никаких сроков отрабатывать не надо. Но зарплата у работника должна быть больше 20 тысяч гривен. Это правило не относится к государственным и коммунальным предприятиям, а также к резидентам "Дія.City".
По новым правилам, чтобы бронировать людей, предприятие должно отвечать 3-м критериям:
Для получения или подтверждения критичности необходимо собрать пакет документов, подтверждающий соответствие критериям, и подать в профильный госорган.
"Работаете в энергетике? В Минэнерго. Занимаетесь сельским хозяйством? В Минагро. Резидент "Дія.City" - в Минцифру. Уплачиваете более 1,5 млн евро налогов в год, 32+ млн евро поступлений или важные для национальной экономики - в Минэкономики" , – написал Федоров.
Ранее РБК-Украина писала о том, что Кабинет Министров опубликовал новый порядок бронирования от мобилизации.
Больше об изменениях в процессе мобилизации – в материале РБК-Украина.
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