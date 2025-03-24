Через дії силовиків невиліковно хворі кияни не зможуть отримувати соціальні послуги, - адвокат

"Через дії правоохоронців надання послуг паліативної допомоги буде просто зупинено. Власні кошти підприємства на надання послуг особам, які потребують паліативного та денного догляду, просто закінчуються. Тобто з наступного місяця понад 200 киян, які потребують такої допомоги, завдяки діям правоохоронців просто перестануть її отримувати", - заявив Іван Святенко.

Він відзначив бездоказовість та безпідставність підозри про нецільове використання коштів службовим особам Департаменту соціальної та ветеранської політики і посадовій особі ТОВ "Міцне здоров’я", яке надає послуги денного та паліативного догляду киянам з психічними та поведінковими розладами в рамках цільової програми "Турбота. Назустріч киянам".

"Будь-якого схематозу, який приписують в даній ситуації працівники правоохоронних органів, не може бути. На соціальні послуги працює окрема процедура. Це відбувається за конкурсною пропозицією, яку висуває Департамент соціальної та ветеранської політики до надавачів послуг. Кошти не виділяються з місцевого бюджету відразу. Надавач послуг сам підшуковує осіб, які потребують такого догляду, укладає з ними договори, надає послуги, а потім складає акти виконаних робіт, подає їх до Департаменту соціальної і ветеранської політики та отримує компенсацію", - повідомив юрист.

Як повідомлялося раніше, представники силових структур вручили повідомлення про підозру нібито у привласненні, розтраті майна (за статтею 191 ч. 5 "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах або групою осіб") заступникам директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Директор Департаменту назвав вручення підозр провокацією, бо надавач послуг визначається на конкурсі, вартість його послуг підтверджена експертизою, а реальність отримувачів не викликає сумнівів.