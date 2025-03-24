Из-за действий силовиков неизлечимо больные киевляне не смогут получать социальные услуги, - адвокат

"Из-за действий правоохранителей предоставление услуг паллиативной помощи будет просто остановлено. Собственные средства предприятия на предоставление услуг лицам, нуждающимся в паллиативном и дневном уходе, просто заканчиваются. То есть со следующего месяца более 200 киевлян, которые нуждаются в такой помощи, благодаря действиям правоохранителей просто перестанут ее получать", - заявил Иван Святенко.

Он отметил бездоказательность и безосновательность подозрения о нецелевом использовании средств должностным лицам Департамента социальной и ветеранской политики и должностному лицу ООО "Крепкое здоровье", которое предоставляет услуги дневного и паллиативного ухода киевлянам с психическими и поведенческими расстройствами в рамках целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам".

"Любого схематоза, который приписывают в данной ситуации работники правоохранительных органов, не может быть. На социальные услуги работает отдельная процедура. Это происходит по конкурсному предложению, которое выдвигает Департамент социальной и ветеранской политики к поставщикам услуг. Средства не выделяются из местного бюджета сразу. Поставщик услуг сам подыскивает лиц, нуждающихся в таком уходе, заключает с ними договоры, предоставляет услуги, а затем составляет акты выполненных работ, подает их в Департамент социальной и ветеранской политики и получает компенсацию", - сообщил юрист.

Как сообщалось ранее, представители силовых структур вручили сообщение о подозрении якобы в присвоении, растрате имущества (по статье 191 ч. 5 "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или группой лиц") заместителям директора Департамента социальной и ветеранской политики КГГА.

Директор Департамента назвал вручение подозрений провокацией, потому что поставщик услуг определяется на конкурсе, стоимость его услуг подтверждена экспертизой, а реальность получателей не вызывает сомнений.