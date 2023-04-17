Через дії окупантів у Маріуполі може розпочатися мор риби в Азовському морі, - міськрада

Російські окупанти знищують екосистему Азовського моря. Через необережне "будівництво" у місті може трапитись масова загибель риби.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Маріупольської міської ради.
"Окупанти розпочали будівництво недолугого перекриття через річку Кальчик. Забудова відбувається варварськими методами із застосуванням шлаку. Через його потрапляння до води, у річці може початися мор риби", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що наразі відбувається нерест. Такі дії окупантів не дозволяють збільшуватися популяції риби не лише у річці, але і в Азовському морі. Росіяни керуються застарілими методичками радянських часів, де питанням екології ніколи не були у пріоритеті.
"Окупанти свідомими діями знищують екосистему річки та Азовського моря. Після деокупації одним з серйозних викликів буде вирішення екологічних проблем в місті. Забруднення ґрунту, річок та стихійні сміттєзвалища в середині Маріуполя. Це лише те, що ми розуміємо зараз. Яка ситуація насправді - це ще відкрите питання", - мер Маріуполя Вадим Бойченко.
У Маріуполі російські окупанти демонтували пам'ятник художнику Архипу Куїнджі, а раніше розікрали музей пейзажиста.
У Маріуполі, в одному із житлових масивів у Приморському районі, російські окупанти знищили 29 багатоповерхівок. Нині на цьому місці пустир.
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