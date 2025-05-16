Через дії депутата Вітренка військові не отримали допомогу від Києва, - фракція "Удар"

"Учора Київ побачив, що доленосне для столиці рішення може бути заблоковано 1 людиною. Голова бюджетної комісії і за сумісництвом голова фракції "Слуга народу" у Київраді не підписав рішення про зміни до бюджету столиці на цей рік. Його не збентежило, що за цим рішенням додатково пів мільярда гривень на армію, доплати медичним сестрам, кошти на оренду житла для постраждалих від російських обстрілів. Зрозуміло, що Андрій Вітренко не може далі продовжувати очолювати бюджетну комісію", - йдеться в заяві фракції "Удар".

Учора під час сесії Андрій Вітренко "не встиг" ознайомитись із протоколом своєї ж комісії, що потягнуло відтермінування мінімум на тиждень фінансування основних галузей життя столиці, пояснили в "Ударі".

"Із чим далі "не встигне" ознайомитись Андрій Вітренко? І які наслідки це матиме для Києва та киян? Політична боротьба вчергове у «Слуг народу» перемогла здоровий глузд. Людина, яка мала виконати функцію, не спромоглася на найпростішу дію впродовж робочого дня. До цього: неспроможність провести засідання бюджетної комісії та її відверте затягування. Урешті-решт, фракція "Слуга народу" показала, що їх основне гасло: "Чим гірше для Києва, тим краще для них", - наголошується в заяві.

У фракції "Удар" наголосили, що уважно відслідковують петицію про відставку Андрія Вітренка з посади голови бюджетної комісії.

"Із цим питанням будемо відзначатися у сесійній залі, але кияни мають знати правду! Якщо ви не отримали доплату від міста, матеріальну допомогу, або вашій військовій частині не вистачило дронів - у цієї проблеми є ім’я та прізвище. І це ім’я та прізвище - Андрій Вітренко", - підкреслили в "Ударі".

Раніше повідомлялося, що сьогодні на сайті Київської міської ради з'явилась петиція з вимогою звільнити Вітренка з посади голови бюджетної комісії. Він обіймає одразу три керівні посади (голови комісії, голови фракції "Слуга народу" в Київраді та заступника міністра освіти) і в нього не вистачає часу виконувати свої обов'язки якісно, упевнені автори петиції.