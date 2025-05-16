Из-за действий депутата Витренко военные не получили помощь от Киева, - фракция "Удар"

"Вчера Киев увидел, что судьбоносное для столицы решение может быть заблокировано 1 человеком. Председатель бюджетной комиссии и по совместительству председатель фракции "Слуга народа" в Киевсовете не подписал решение об изменениях в бюджет столицы на этот год. Его не смутило, что по этому решению дополнительно полмиллиарда гривен на армию, доплаты медицинским сестрам, средства на аренду жилья для пострадавших от российских обстрелов. Понятно, что Андрей Витренко не может дальше продолжать возглавлять бюджетную комиссию", - говорится в заявлении фракции "Удар".

Вчера во время сессии Андрей Витренко "не успел" ознакомиться с протоколом своей же комиссии, что повлекло отсрочку минимум на неделю финансирования основных отраслей жизни столицы, пояснили в "Ударе".

"С чем дальше "не успеет" ознакомиться Андрей Витренко? И какие последствия это будет иметь для Киева и киевлян? Политическая борьба в очередной раз у "Слуг народа" победила здравый смысл. Человек, который должен был выполнить функцию, не смог на самое простое действие в течение рабочего дня. До этого: неспособность провести заседание бюджетной комиссии и ее откровенное затягивание. В конце концов, фракция "Слуга народа" показала, что их основной лозунг: "Чем хуже для Киева, тем лучше для них", - отмечается в заявлении.

Во фракции "Удар" отметили, что внимательно отслеживают петицию об отставке Андрея Витренко с должности председателя бюджетной комиссии.

"С этим вопросом будем отмечаться в сессионном зале, но киевляне должны знать правду! Если вы не получили доплату от города, материальную помощь, или вашей воинской части не хватило дронов - у этой проблемы есть имя и фамилия. И это имя и фамилия - Андрей Витренко", - подчеркнули в "Ударе".

Ранее сообщалось, что сегодня на сайте Киевского городского совета появилась петиция с требованием уволить Витренко с должности председателя бюджетной комиссии. Он занимает сразу три руководящие должности (председателя комиссии, председателя фракции "Слуга народа" в Киевсовете и заместителя министра образования) и у него не хватает времени выполнять свои обязанности качественно, уверены авторы петиции.