Через ядерні амбіції: Ізраїль закликав Китай натиснути на Іран
Ізраїль закликав Китай використати економічний і політичний вплив на Іран, щоб чинити тиск на військові та ядерні амбіції країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
"Китай єдиний, хто здатний вплинути на Іран. Іран впаде, якщо Китай не купуватиме його нафту", - сказала генеральний консул Ізраїлю Равіт Баєр журналістам у Шанхаї.
Зауваження Баєр прозвучали на тлі напруженості у відносинах між Ізраїлем і Китаєм через війну єврейської держави в Газі та атак минулого місяця на Іран - ключового партнера Пекіна на Близькому Сході.
"Вони можуть чинити тиск на Іран, у них є політична влада над Іраном, вони можуть допомогти змінити його шкідливу дійсність у регіоні. Китай може зробити багато чого", - додала Баєр.
Тим часом Bloomberg пише про малі докази того, що Китай зможе суттєво вплинути на Іран у питаннях військової та ядерної стратегії.
Хоч Тегеран і налагодив останніми роками тісніші зв'язки з Пекіном і Москвою, проте він найбільше виступав проти перспективи іноземного втручання в ключові політичні рішення.
Ба більше, глава КНР Сі Цзіньпін, найімовірніше, віддасть перевагу зосередитися на економічних зв'язках, коли йтиметься про відносини з Іраном, вважає Bloomberg.
"Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб бути посередником" (між Ізраїлем та Іраном - ред.) Бути посередником - це велика відповідальність, вимагає великих грошей і важких рішень", - заявила консул Ізраїлю.
Вона додала, що відносини Ізраїлю з Китаєм - найбільшим торговельним партнером європейської держави після США - істотно не погіршилися, незважаючи на конфлікти з 2023 року.
"У нас усе ще тривають хороші переговори. Навіть якщо ми не згодні політично, це не означає, що не можна співпрацювати", - заявила Баєр.
Війна проти Ірану і відносини РФ і Китаю з Тегераном
Видання нагадало, що під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном військові та ядерні об'єкти Ісламської Республіки було значно пошкоджено, а низку вищих армійських командирів і науковців-атомників було вбито.
США виступили посередникам у припиненні вогню, яке розпочалося минулого тижня, хоча Тегеран висловив скептицизм щодо довговічності перемир'я і заявив, що готовий вжити заходів у відповідь у разі відновлення агресії з боку Ізраїлю.
Що ж стосується Китаю і Росії - вони головні партнери Ірану серед світових держав, і вони засудили удари Ізраїлю, але при цьому мало що зробили для підтримки Тегерана
Також Пекін послідовно закликав Ізраїль припинити конфлікт у Газі з ХАМАС і вжити заходів для вирішення проблеми двох держав для палестинців, що, за словами прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, загрожуватиме безпеці його країни.
Також Bloomberg додало, що Китай купує близько 90% іранського експорту нафти, що становить близько 1,7 млн барелів на день.
Крім того, 2021 року Пекін підписав стратегічне партнерство, в якому описується потенційний обсяг китайських інвестицій в Іран у розмірі 400 млрд доларів протягом 25 років.
Удари США по ядерній програмі Ірану
Нагадаємо, що у війні Ізраїлю проти Ірану взяли участь також США. Якщо ізраїльська атака почалася в ніч на 13 червня, то Америка провела свою серію ударів по трьом ядерним об'єктам Ірану в Фордо, Натанзі та Ісфахані - в ніч на 22 число.
Після цього президент США Дональд Трамп неодноразово стверджував, що ядерна програма Ірану повністю знищена. Хоча ЗМІ посилаючись на американську розвідку писали, що це далеко не так.
Днями директор ЦРУ Джон Реткліфф запевнив скептично налаштованих американських законодавців, що США своїми ударами відкинули ядерну програму Ірану на роки назад.
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