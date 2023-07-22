Через блокування портів Україна втратила 10% ВВП та 135 млрд гривень податків, - ФРТУ

"Через формат зернової угоди Російська федерація фактично узаконила "право піратства" на морі та отримала безпрецедентні права на повний контроль за зовнішньою торгівлею суверенної держави в Чорному морі, а також контрольні функції в протоці Босфор, що не передбачені Конвенцією Монтре. Міжнародне співтовариство стало свідком зухвалого піратства в дії, і на жаль де-факто погодилося з таким станом речей", - зауважили в ФРТУ.

Натомість Росія зберігає можливість вільно торгувати та отримувати прибутки від експорту. Тож ФРТУ закликала до повного розблокування українських портів.

Для цього, на переконання федерації, потрібно здійснити низку кроків, і передусім - відстоювати позицію, що єдиний можливий формат - повністю розблоковані порти України без жодного впливу держави-агресора на те, чим Україна торгує.

"Також необхідно звернутися до зарубіжних партнерів з проханням забезпечити Україну всім необхідним озброєнням для можливості силового припинення терористичних та піратських посягань з боку РФ на вільне комерційне судноплавство в порти України. Крім того, здійснити заходи щодо зміцнення оборонного сектору та забезпечення безпеки суден у Чорноморському регіоні - комплексний моніторинг, протиракетну оборону, виявлення та знешкодження морських мін", - наголосили у ФРТУ.

Також у федерації закликали запустити в роботу порядок надання гарантій компенсації шкоди, заподіяної суднам від війни, створити механізм комерційного страхування ризиків, та суттєво посилити санкційний тиск міжнародної спільноти на РФ у рамках боротьби з піратством та тероризмом у Чорноморському регіоні.