Из-за блокирования портов Украина потеряла 10% ВВП и 135 млрд гривен налогов, - ФРТУ

"Из-за формата зернового соглашения Российская федерация фактически узаконила "право пиратства" на море и получила беспрецедентные права на полный контроль за внешней торговлей суверенного государства в Черном море, а также контрольные функции в проливе Босфор, не предусмотренные Конвенцией Монтре", - отметили в ФРТУ.

Россия сохраняет возможность свободно торговать и получать доходы от экспорта. Поэтому ФРТУ призвала к полной разблокировке украинских портов.

Для этого, по убеждению федерации, нужно предпринять ряд шагов, и прежде всего – отстаивать позицию, что единственно возможный формат - полностью разблокированы порты Украины без влияния государства-агрессора на то, чем Украина торгует.

"Также необходимо обратиться к зарубежным партнерам с просьбой обеспечить Украину всем необходимым вооружением для возможности силового пресечения террористических и пиратских посягательств со стороны РФ на свободное коммерческое судоходство в порты Украины. Кроме того, предпринять меры по укреплению оборонного сектора и обеспечению безопасности судов мин", - подчеркнули в ФРТУ.

Также в федерации призвали запустить в работу порядок предоставления гарантий компенсации ущерба, причиненного судам от войны, создать механизм коммерческого страхования рисков и существенно усилить санкционное давление международного сообщества на РФ в рамках борьбы с пиратством и терроризмом в Черноморском регионе.